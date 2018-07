Grosseto, muore per un malore in spiaggia: forse caldo tra concause

Si è accasciato a poca distanza dalla riva ed è morto. Un uomo di 64 anni di Follonica (Grosseto) stava facendo il bagno quando ha accusato un malore. A nulla sono serviti i soccorsi: per la vittima non c'è stato niente da fare. Non è da escludere, hanno spiegato i sanitari, che il malore sia dovuto alle alte temperature che si sono registrate in provincia di Grosseto.