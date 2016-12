Grecia, Papa: sono vicino al popolo

Il Papa è preoccupato dalle notizie sulla crisi in Grecia e "desidera far sentire la propria vicinanza a tutto il popolo ellenico", in particolar modo alle famiglie. Il Santo Padre chiede inoltre che "la dignità della persona" rimanga al centro di ogni "dibattito politico e tecnico" e delle "assunzioni di scelte responsabili", come spiega padre Federico Lombardi, il direttore della Sala Stampa Vaticana.