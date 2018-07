Cassino, grave incidente sulla A1: muoiono coppia e il bimbo di 5 mesi

Famiglia distrutta in uno schianto sulla A1 nei pressi di Cassino , nel tratto tra Ceprano e Pontecorvo, in provincia di Frosinone. Nello scontro tra due auto sono morti due giovani calabresi e il loro bimbo di 5 mesi. Tornavano a casa per le ferie.

La famiglia distrutta stava viaggiando verso la Calabria per le ferie a bordo della loro Fiat Punto. La macchina ha prima sbattuto contro un'altra vettura e poi contro lo spartitraffico di cemento. L'incidente si è verificato poco prima delle 13, creando diversi chilometri di coda. Sul posto è giunta anche una eliambulanza ma ormai per le vittime non c'era più nulla da fare.



Drammatico weekend sulle strade - Vittime a causa di un incidente anche nel Salento: due morti e 4 feriti nella notte sulla strada tra Surbo e Torre Chianca. Un 15enne è invece morto nel Sannio quando la macchina in cui era con tre amici di 18 e 20 anni è andata fuori strada.