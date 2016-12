16:45 - "Quelle proteste, per quanto violente ed esibite, non possiamo liquidarle solo come razzismo, sarebbe un errore di valutazione". Lo afferma il presidente del Senato Pietro Grasso, commentando i preparativi degli abitanti della periferia romana per il nuovo corteo contro il degrado. "Quelle proteste - ribadisce Grasso -, credo siano una richiesta di aiuto e d'attenzione".