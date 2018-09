Governatore "sceriffo": De Luca ferma un immigrato e lo consegna ai vigili urbani

Vincenzo De Luca torna a indossare i panni di " sceriffo ", appellativo che si è guadagnato negli anni in cui era sindaco di Salerno . Questa volta a finire nel mirino del governatore della Campania è un nigeriano di 28 anni. De Luca stava viaggiando in macchina quando ha visto l'uomo entrare in un supermercato salernitano. Insospettito dal suo comportamento ha fatto fermare la vettura e ha bloccato il 28enne per poi consegnarlo ai vigili urbani.

Secondo quanto riportano i quotidiani locali, l'uomo fermato da De Luca è incensurato e ospite di un centro di accoglienza. E' solito chiedere l'elemosina nella zona vicino al supermercato. Il 28enne è privo del permesso di soggiorno per cui all'arrivo dei vigili urbani non è stato in grado di fornire i documenti ed è stato portato al comando di polizia locale per ulteriori controlli.



De Luca era soprannominato "sindaco sceriffo" durante il suo incarico di primo cittadino a Salerno: in più occasioni partecipò in prima persona a operazioni della polizia municipale contro la prostituzione e la criminalità nelle strade.