Gli striscioni per Vanessa e Greta

14:23 - Al cancello della villetta a schiera, a Verdello, dove abita il papà Salvatore Marzullo uno striscione di benvenuto che recita: "Il sole è tornato con te, bentornata Vane". E ancora: "Bentornate a casa Vanessa e Greta". C'è anche un cartello inglese ad attendere le due italiane rientrate dalla Siria: "We would have waited here forever just to see you smile".