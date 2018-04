Giuseppe Scopelliti, Cassazione conferma condanna ma riduce pena

La Cassazione ha ridotto di 5 mesi, per la prescrizione dell'abuso d'ufficio, la condanna a 5 anni di reclusione inflitta all'ex governatore della Calabria Giuseppe Scopelliti, che ora dovrà scontare una pena di 4 anni e 7 mesi, in relazione alla vicenda della parcelle "pazze" di quando era sindaco di Reggio Calabria. Ridotta a 5 anni anche la condanna all'interdizione perpetua dei pubblici uffici. Scopelliti dovrà andare in carcere.