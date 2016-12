Giulio Regeni, Egitto accusa Italia di sfruttare politicamente il caso

In un intervento telefonico trasmesso da una tv privata, il portavoce del ministero degli Esteri egiziano Ahmed Abou Zeid ha sostenuto che in Italia "alcuni dossier, come il caso Regeni, vengono sfruttati per questioni interne". Intanto arriva la notizia che il caso verrà discusso a Il Cairo: il Parlamento egiziano discuterà del richiamo in Italia dell'ambasciatore e delle possibili ricadute di questo gesto.