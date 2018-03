Giugliano, strada crolla in pieno centro

Capita a volte di sentirsi "mancare la terra sotto i piedi". Ne sanno qualcosa i cittadini di Giugliano, in provincia di Napoli, dove il 23 febbraio scorso si è sfiorata la tragedia per il crollo di una strada in via Santa Caterina da Siena, zona in cui ci sono ben quattro plessi scolastici. E a distanza di un mese i lavori sono ancora in alto mare, come ha modo di documentare l’inviato di Striscia la Notizia, Luca Abete.



La causa scatenante è stata un’iniziale perdita d’acqua che ha provocato il cedimento del manto stradale determinando la rottura delle tubature idriche con il conseguente allagamento di tutta la zona. "La nostra preoccupazione è che, finita questa attenzione mediatica, i lavori per risolvere continuino ad andare a rilento, come tutte le cose in Campania", dichiara un cittadino ad Abete. "Stiamo pagando lavori fatti male: si è lavorato in molte parti di questa città pensando poco all’interesse collettivo e non voglio spiegare invece a quale interesse si è pensato", dice invece il sindaco di Giugliano Antonio Poziello.