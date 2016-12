Giubileo, Papa: "Il Vangelo non si diffonde con potere e successo"

"La forza di attrazione del potere e del successo è sembrata una via facile e rapida per diffondere il Vangelo, dimenticando in fretta come opera il regno di Dio". Lo ha detto Papa Francesco nell'omelia della messa per la chiusura dell'Anno Santo: "Quante volte, anche tra noi, si sono ricercate le appaganti sicurezze offerte dal mondo. Quest'Anno della misericordia ci ha invitato a riscoprire il centro, a ritornare all'essenziale".