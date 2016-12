Giubileo,oltre 8 milioni pellegrini arrivati a Roma nei primi 6 mesi

Nei primi sei mesi del Giubileo, a Roma sono arrivati oltre otto milioni di pellegrini. Il sito ufficiale dell'Anno Santo, coordinato dal Pontificio consiglio per la nuova evangelizzazione, parla per la precisione di 8.217.256 fedeli che hanno partecipato agli eventi: vengono conteggiati i pellegrini di tutto il mondo che si sono registrati online e che sono giunti nella Città eterna per gli appuntamenti giubilari e per il passaggio dalla Porta Santa.