Giubileo, fedeli: non abbiamo paura

"Non ho per niente paura degli attentati. Se ti deve succedere una cosa ti succede anche a casa e poi sono credente". "Non dobbiamo avere paura e il coraggio va trasmesso soprattutto ai ragazzi". Queste le parole di alcuni dei fedeli in piazza San Pietro per l'apertura della Porta Santa. "Noi siamo tranquilli perche' abbiamo visto talmente tanta, polizia, esercito - dice Cristina -. Ci hanno controllato l'inverosimile".