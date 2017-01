29 gennaio 2017 07:58 Gira videoclip al Rigopiano, il cantante Kelvin: "Sia un omaggio al proprietario" Il giovane artista abruzzese era stato nel resort per il suo ultimo singolo. "Alla notizia della tragedia ne ho rimandato lʼuscita", racconta commosso a Tgcom24

"Siamo rimasti scioccati alla notizia della slavina sull'Hotel Rigopiano: io e i miei collaboratori proprio il 18 eravamo al lavoro nelle fasi finali del montaggio e lo abbiamo saputo immediatamente". Non è facile per il cantante abruzzese Kelvin raccontare a Tgcom24 il trauma legato alla tragedia di Farindola: fino al 9 gennaio era lì a girare il video del suo ultimo singolo, "Mai più", la cui uscita prevista per il 20 gennaio è stata posticipata al 25, appena concluse le operazioni di soccorso. "Nessuna polemica, nessuna speculazione. Non è stata una decisione facile ma la mia idea è dare una spinta a superare questo drammatico momento che ha colpito tutto l'Abruzzo", afferma.

"L'assistente di produzione era un amico storico del proprietario Roberto Del Rosso (tra le 29 vittime, ndr); frequentava il resort, era un cliente affezionato, da sempre, da quando era ancora un rifugio. E poi quel posto era il vanto dell'Abruzzo, un onore per noi essere lì".



Quanto tempo vi è rimasto?

"Siamo andati una prima volta per un sopralluogo il primo dicembre; tornammo il 9 dicembre ma non c'era la neve, allora facemmo solo riprese all'interno. Risale invece a pochi giorni prima della tragedia, il 9 gennaio, il girato all'esterno: era in corso una bufera che bloccò anche noi".



Quindi rimase bloccato nell'hotel anche lei?

"Il proprietario, persona gentilissima, ci diede la possibilità di tornare a casa, facendoci aiutare dal tuttofare che ci aveva seguito per tutto il tempo del nostro lavoro, perché conosceva bene la strada. Ricordo che c'era un metro di neve, che i clienti in auto non potevano raggiungere l'hotel e li trovammo bloccati lungo la strada".



Ma in hotel, una volta rimasto isolato, si sentiva in pericolo?

"Assolutamente no. Ci sembrava più che sicuro, tutto a norma".