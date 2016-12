10 dicembre 2014 Giovedì sole e temperature nella media invernale, ma da sabato torna la pioggia Una nuova perturbazione si abbatterà sulla Penisola, colpendo soprattutto le regioni del Nord Tweet google 0 Invia ad un amico

10:39 - Il vortice di bassa pressione formatosi con l’arrivo sull'Italia del nucleo di aria fredda esaurirà i suoi effetti questa mattina, con le ultime deboli piogge su Abruzzo, Molise e Sicilia orientale. Forti venti settentrionali continueranno però a soffiare su gran parte del nostro Paese. Domani - affermano i meteorologi del Centro Epson Meteo - prevalenza di bel tempo, con il rischio di sporadici rovesci solo nelle zone ioniche. Venerdì torna qualche pioggia tra Liguria e Toscana per l’avvicinarsi di una perturbazione che sabato darà luogo a un nuovo peggioramento al Nord.

Le temperature sono rientrate quasi ovunque nelle medie stagionali, quindi le minime dei prossimi giorni potranno scendere al di sotto della soglia degli zero gradi al Nord. Mercoledì nuvoloso sul medio Adriatico e nelle zone interne e ioniche del Sud e della Sicilia, con qualche pioggia isolata al mattino in Abruzzo, Molise e Sicilia orientale; schiarite dal pomeriggio sulle Marche. Prevalenza di bel tempo nel resto dell’Italia, con cielo velato al Nord per il passaggio di strati di nubi alte. Nella notte qualche nebbia in formazione nella Val Padana orientale.



TEMPERATURE IN CALO E VENTI FORTI AL SUD E ISOLE Mattinata fredda al Nord, con deboli gelate anche in pianura: sono stati registrati all’alba -13°C a Livigno, -1°C a Milano e Verona, -2°C a Udine. Le temperature massime saranno in lieve calo e in generale nella norma, tra 8 e 12 gradi al Centronord, fino a 15/16 gradi al Sud e Isole. Ancora ventoso per venti settentrionali, anche forti al Sud e sulle Isole, con raffiche a 60-70 km/h e mari di conseguenza molto mossi o agitati.



GIOVEDÌ PREVALENZA DI BEL TEMPO. POCHE PIOGGE Giovedì la depressione che si trova a sud della Sicilia si porterà a ridosso della Libia e convoglierà così nuvole sullo Ionio, in particolare su Calabria ionica, Puglia meridionale e Basilicata orientale con qualche pioggia possibile sul crotonese e in Salento. In Sicilia, Abruzzo e Molise qualche apertura in più rispetto al mercoledì, nuvole sparse in Sardegna. Cielo sereno o poco nuvoloso invece in molte zone del Centronord e sulle coste campane. Attenzione alle nebbie a banchi sulla Val Padana orientale (in particolare tra il ferrarese e il basso Veneto), ma comunque in generale non dovrebbero essere particolarmente persistenti.



TEMPERATURE: FREDDO ALL’ALBA ANCHE AL CENTROSUD Temperature: in calo nei valori minimi al Centrosud. A Roma si passerà in 24 ore da 8°C a 4°C all’alba, a Bari da 9°C a 5°C, A Napoli da 10°C a 5°C, a Perugia da 5°C di minima a 1°C. Valori sottozero a L’Aquila, con -1°C previsto. Valori massimi senza variazioni di rilievo. Nelle regioni peninsulari si placherà il vento e quindi il confort sarà migliore. Da segnalare ancora un forte Maestrale sulla Sardegna occidentale.



DA VENERDÌ GRADUALE AUMENTO DELLE NUBI AL NORDOVEST. WEEKEND GRIGIO AL NORD Da venerdì inizieranno ad arrivare correnti meridionali, aumenterà l’umidità e saremo alle prese con un graduale aumento delle nubi al Nordovest (in particolare su Liguria, parte orientale del Piemonte e zona occidentale della Lombardia). In giornata possibilità di piogge su Liguria centrale e di Levante. Nuvole in addossamento anche sulle coste occidentali della Sardegna. Nel resto del Paese cielo in prevalenza sereno, a parte qualche nube residua in Puglia e nella zona tra Calabria e Sicilia, ma in attenuazione nel corso della giornata. Temperature stazionarie al Nord. In serata nubi più compatte con piogge deboli e intermittenti tra la sera e la notte in parte delle pianure del Nord, bassa Lombardia, Emilia e Venezie. Sabato e domenica saranno giornate simili: dall’altra parte delle Alpi una perturbazione sarà in lento avvicinamento e verrà anticipata da correnti meridionali. Saranno due giornate piuttosto grigie al Nord e regioni tirreniche, con deboli piogge intermittenti. Si tratterà per lo più di piogge sporadiche, e potranno essere leggermente più consistenti in Toscana. Dalle Marche in giù tempo buono, con schiarite abbastanza ampie e prolungati momenti soleggiati al Centrosud. Domenica arriverà la perturbazione che interesserà maggiormente il settore di Nordest. Al Nordovest qualche debole pioggia in Liguria, Lombardia e fascia tirrenica (Toscana e alto Lazio). Le Alpi “spezzeranno” in due la perturbazione: la parte nord scorrerà verso l’Europa dell’est, l’altra parte si staccherà creando un minimo che si posizionerà tra Penisola Iberica e il Nord Africa, dove potrebbe portare un aumento dell’instabilità, a inizio settimana, tra le Isole il Tirreno e parte delle regioni meridionali.