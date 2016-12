Giovedì piogge su Centro e Sardegna, ciclone mediterraneo nel weekend

I prossimi giorni saranno caratterizzati da molta dinamicità, con il passaggio sull'Italia di due perturbazioni atlantiche. La prima (la numero 13 di febbraio) giungerà già nella giornata di giovedì e causerà un peggioramento del tempo soprattutto al Centro e in Sardegna per poi propagarsi, nella giornata di venerdì , anche a gran parte del Nord e al basso versante tirrenico ; al seguito di questa perturbazione arriveranno delle correnti relativamente fredde che favoriranno un abbassamento delle temperature, con il ritorno su valori più normali per questo periodo. Un ciclone mediterraneo , la seconda perturbazione (numero 14 del mese di febbraio), investirà il Paese nel corso del fine settimana e porterà molte piogge, a tratti anche intense, al Centronord e Sardegna, con abbondanti nevicate (fino a 1 metro di neve) sulle zone alpine e venti forti su tutti i nostri mari; nonostante il maltempo invece le temperature, almeno al Centrosud, faranno registrare valori insolitamente alti, tipici di inizio primavera.

Previsioni per venerdìVenerdì in mattinata la perturbazione attraverserà il Sud peninsulare con precipitazioni sparse più probabili tra bassa Campania, Calabria, Basilicata e nord della Puglia. Nel pomeriggio variabilità con locali fenomeni di instabilità più probabili nelle zone interne e attorno al Golfo di Taranto. Al Centro cielo nuvoloso al mattino soprattutto quando saranno possibili precipitazioni residue lungo la cosa del medio Adriatico e nel Molise, nel pomeriggio variabilità con annuvolamenti alternati a schiarite più ampie nel settore del medio tirreno, locali precipitazioni su Toscana , Umbria, e Appennino abruzzese e molisano. Nella notte tendenza a peggioramento in tutto il settore tirrenico. Al Nord nella mattinata schiarite ampie nel settore alpino, prealpino, su Piemonte e nord-ovest Lombardia, ma con tendenza a nuovo aumento della nuvolosità a metà giornata nell' est del settore. Dal pomeriggio graduale peggioramento al Nordovest con precipitazioni più probabili dal tardo pomeriggio/sera in particolare su Piemonte, Liguria ovest Lombardia. Tra venerdì notte e sabato limite delle nevicate al Nordovest in abbassamento dai circa 900-1000 metri del pomeriggio fino ai 500-700 metri. Sull'Appennino settentrionale intorno a 1000-1200 metri. Temperature in generale lieve calo. Venti in prevalenza moderati occidentali al Sud e Isole, deboli o moderati da est su alto Adriatico e Val Padana.



