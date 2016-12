Giovedì apice del caldo al Centrosud Al Nord invece tempo variabile

Questa fase di caldo eccezionale sulle regioni centrali adriatiche, al Sud e in Sicilia, con temperature ben oltre la norma e vicine ai valori record, proseguirà fino a venerdì. Nel fine settimana, con l'indebolimento dell'Anticiclone Nordafricano, i venti di Maestrale e di Tramontana prenderanno il posto delle attuali correnti calde meridionali: le temperature subiranno quindi un calo, più marcato tra domenica e lunedì. Al Nord, invece, in particolare sulle Alpi, il tempo resta più instabile a causa di una perturbazione atlantica in transito sull'Europa Centrale. L'attuale tendenza per il fine settimana indica per sabato condizioni di tempo buono in gran parte d'Italia; per la giornata di domenica invece si profila un possibile peggioramento, ma con ancora alti margini di incertezza.