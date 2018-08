Giovanni Gallavotti, primo italiano a vincere il "nobel" della fisica matematica

"Lo considero un premio alla carriera - ha commentato Gallavotti -. Nella motivazione c'è la traccia del mio percorso culturale. E' stata una cosa inaspettata, sono molto contento".



Entusiasta del premio ricevuto dal fisico italiano è Giorgio Parisi, presidente dell'Accademia dei Lincei. "Gallavotti è un ricercatore prolifico, che ha dato contributi fondamentali in moltissimi campi e che si è occupato di fenomeni critici su grande scala, come il comportamento dei fluidi turbolenti - ha commentato -. Il suo contributo più grande consiste nella descrizione matematica rigorosa dei sistemi che non sono in equilibrio e si applica a un grandissimo numero di fenomeni, a partire dal campo elettrico e magnetico".



Parisi ha infine ricordato che Gallavotti ha fondato la meccanica statistica in Italia, fra gli anni '60 e '70, e "ha avuto una quantità innumerevole di studenti, colleghi giovani che ha spinto a lavorare in questo campo: ha fondato la scuola moderna di fisica matematica in Italia e il Premio Poincaré è un riconoscimento a lui e a tutta la sua scuola". Oltre a Gallavotti, il prestigioso riconoscimento per il 2018 è andato a Michael Aizenman e Percy Deift.