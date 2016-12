Giornata da bollino rosso, il caldo e l'afa mietono sei vittime

Caldo afoso in tutta Italia in una giornata da "bollino rosso" che ha fatto registrare 6 morti. Un 85enne è annegato a Silvi marina (Teramo), in Liguria una 85enne è deceduta mentre passeggiava in riva al mare e un'altra anziana è stata colta da malore in acqua. Stessa sorte per un uomo di 70 anni, a Casal Velino (Salerno), dove è morto anche un 25enne mentre faceva il bagno in piscina. A Goriza un pakistano di 23 anni è annegato nell'Isonzo.

Sono dieci le città indicate con il massimo livello di rischio (il quarto, in una scala da 0 a 3) che riguarda tutta la popolazione, non solo quindi le fasce deboli. Si tratta di Bolzano, Brescia, Latina, Messina, Palermo, Perugia, Reggio Calabria, Roma, Trieste e Viterbo. Il livello 3 indica "condizioni di emergenza con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche".



La Sardegna la regione più colpita dal caldo afoso - Tra le regioni più colpite dal caldo afoso c'è la Sardegna, dove si sono raggiunti i 41 gradi a Gonnosfanadiga, in provincia di Cagliari. E, parlando di caldo percepito, si sale a 42 gradi a Teulada. Valore, quest'ultimo, che sabato sarà raggiunto a Carloforte, Oristano e Alghero. In Alto Adige sono state superate le soglie di ozono in due stazioni a sud di Bolzano e di Cortina. Anche in Emilia Romagna prosegue l'allerta per il calore lanciata mercoledì: fino alle 18 di sabato sono previsti 36 gradi.



A Genova caldo record - A Genova, secondo il Centro Epson Meteo, nel pomeriggio sono stati toccati i 38 gradi, record assoluto per la città. Gran caldo e afa proseguiranno almeno fino a sabato: da domenica, infatti, sono previsti temporali al Nord Ovest e al Centro Sud.