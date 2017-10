Giornalismo, addio a Franco Cangini

Diversi esponenti della politica italiana hanno espresso il loro rammarico per la scomparsa del giornalista.



"Ho appreso con dolore la notizia della scomparsa di Franco Cangini, grande giornalista, penna raffinata, uomo colto, libero e coraggioso. Per molti anni ho goduto della sua amicizia e mi sono avvalso dei suoi consigli. Al figlio Andrea e a tutti i familiari esprimo il mio più vivo cordoglio" ha commentato il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi.



"Il gruppo di Alternativa popolare si unisce al dolore della famiglia per la scomparsa di Franco Cangini, firma prestigiosa del nostro giornalismo ed esempio di onestà intellettuale. Un abbraccio a suo figlio Andrea, direttore di QN" ha dichiarato in una nota Maurizio Lupi, capogruppo alla Camera dei deputati di Alternativa Popolare.



"Ricordo con commozione Franco Cangini, un grande direttore e un autentico galantuomo, giornalista coerente in momenti difficili della storia del nostro paese" ha detto Pier Ferdinando Casini, presidente della Commissione bicamerale d'inchiesta sulle banche.



"Cordoglio del gruppo FI Camera per la scomparsa di Franco Cangini, grande giornalista, uomo di valore. Un abbraccio ad Andrea, direttore di Qn" ha twittato Renato Brunetta, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati.