Gioco d’azzardo, i metodi dello Stato per invogliare i giocatori

Striscia la Notizia punta il dito contro il gioco d’azzardo, accusando lo Stato di incentivare a scommettere anziché spingere le persone a smettere. Ad analizzare i metodi utilizzati dal Monopolio di Stato è Capitan Ventosa, secondo il quale l'agenzia pubblica ha due facce: "Una ti dice di giocare responsabilmente, l’altra ti invoglia a giocare". Come? Attraverso pubblicità accattivanti e metodi "subdoli" per stimolare il giocatore. Ad esempio, su una schedina del Superenalotto, dopo la convalida, il ricevitore stampa una ricevuta su cui c’è il cosiddetto "quadrato magico": quattro numeri che se fanno parte della sestina giocata fanno vincere immediatamente 25 euro.



Per regolamento, spiega l’inviato del tg satirico, vince una schedina ogni 500 quindi la scelta dei numeri non è casuale ma prestabilita. La stranezza è che spesso i numeri indovinati sono a un passo dalla vincita. Su 30 schedine giocate, 8 volte sono stati indovinati 2 numeri su 4 e ben 9 volte ne sono stati indovinati 3 su 4. Una situazione che ha degli effetti sulla psiche, come spiegato da Stefano Oliva, psichiatra dell’associazione "Vinciamo il gioco": "È stato dimostrato un funzionamento biochimico quando ci si avvicina alla vincita, perché il cervello risponde quasi come se ci fosse una vincita reale e crea una scarica biochimica di eccitamento che rinforza il desiderio di riprovare".