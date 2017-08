Giarre, auto contro un panificio: tragedia sfiorata per miracolo

Poteva essere una tragedia, ma per fortuna non lo è stato. A Giarre, comune della provincia di Catania, una donna ha perso il controllo della propria BMW ed ha fatto irruzione in un panificio, mandando in frantumi la vetrata e spaventando, ma non colpendo, per fortuna, nessuno tra titolari, dipendenti e avventori, che non hanno riportato neanche un graffio. Illesa anche la conducente. Come documenta il video pubblicato dal Gazzettino di Giarre, la vettura, che prima aveva travolto un'altra auto parcheggiata per strada, ha concluso la sua folle corsa contro il bancone del negozio. I legali dell'esercizio commerciale hanno nominato un perito per quantificare i danni che, al momento, ammontano ad una cifra vicina ai 130 mila euro.