Giallo di Pescara, l’amico di Alessandro: “Impossibile avesse giri loschi"

“Era un ragazzo sempre solare, sempre sorridente”. Così un amico di famiglia descrive Alessandro Neri, il 29enne assassinato a Spoltore (PE), i cui funerali si svolgeranno sabato 17 marzo. E alla giornalista di Pomeriggio Cinque che gli chiede se Alessandro potesse avere dei conti in sospeso con qualcuno o amicizie pericolose, lui assicura: “Impossibile”. Intanto si continua a scavare nella famiglia della madre del ragazzo, Laura Lamaletto, per capire se la pista legata agli affari famigliari porti a qualcosa. La donna ha voluto specificare che all’interno della sua famiglia non era in atto una vera e propria faida: semplicemente lei e i suoi figli erano stati estromessi dall’attività del padre di lei e nonno di Alessandro, Gaetano. Ma da Miami uno dei fratelli del ragazzo, Massimiliano, lancia un'accusa su Instagram: “Conoscevi il tuo assassino, farò di tutto per scoprire cosa ti è successo”.