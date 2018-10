"Questioni morali e personali mi portano a non poter assistere questa persona". Sono le parole di Nicola Cervellera, l'avvocato che avrebbe dovuto difendere il 49enne accusato di avere lanciato dal balcone, domenica scorsa, a Taranto, la figlia di sei anni, dopo avere ferito il figlio 14enne, che fortunatamente non è in gravi condizioni. "Ho un bambino di 7 anni e non me la sento di difendere chi è accusato di una cosa del genere", spiega il legale.