Gessica Notaro ospite al "Maurizio Costanzo Show": "Così mi ha sfregiato chi diceva di amarmi"

Jeans e maglia scura, una sciarpa che le copre completamente il volto. Gessica Notaro, la miss Romagna sfregiata con l’acido dall’ex fidanzato, Edson Tavares, lo scorso 10 gennaio, tre mesi dopo il giorno che la ha cambiato la vita per sempre, ha deciso di apparire in televisione per testimoniare che è possibile reagire e combattere. "Voglio che tutti vedano cosa mi ha fatto. Questo non è amore" ha detto la ragazza mostrando alle telecamere del "Maurizio Costanzo Show" i segni dell'aggressione e dei tanti interventi chirurgici.

Guarda il video dell'intervista della puntata del 20 aprile.