Gessica Notaro, il ministro Orlando: "Incontrerò la vittima"

Anche il ministro della Giustizia, Andrea Orlando, vuole vederci chiaro sul caso di Gessica Notaro e ha promesso di convocare la ragazza il prossimo 27 aprile.

La 28enne di Rimini, aggredita e deturpata dall’ex fidanzato lo scorso 10 gennaio, ha infatti raccontato di come, dopo la sua prima denuncia, l’allora compagno non venne arrestato. Il guardasigilli e candidato alle primarie del Pd, Orlando, è intervenuto al "Maurizio Costanzo Show", in collegamento telefonico, rendendosi disponibile a un incontro per fare luce sulla vicenda.