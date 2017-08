Gerusalemme, l'appello del Papa: "Vi invito al dialogo per la pace"

"Seguo con trepidazione le gravi tensioni e le violenze di questi giorni a Gerusalemme. Sento il bisogno di esprimere un accorato appello alla moderazione e al dialogo". E l'accorato appello lanciato da Papa Francesco, che durante l'Angelus ha invitato le forze in conflitto in Medio Oriente a "collaborare per la pace". "Vi invito ad unirvi a me nella preghiera, affinché il Signore ispiri a tutti propositi di riconciliazione", ha aggiunto Bergoglio.