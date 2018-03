Germania, 13enne scomparsa per mesi: ritrovata segregata in un appartamento dai genitori della casa famiglia

Un altro caso di violenza e abuso sui minori ha colpito la Germania . La vittima tredicenne, di nome Franziska , era scomparsa da cinque mesi dalla casa famiglia di Cottbus in cui viveva. A dare l'allarme furono proprio i genitori adottivi che, in realtà, la tenevano in isolamento in condizioni tremende. Dopo lunghe ricerche la ragazza è stata ritrovata rinchiusa in un appartamento a Schacksdorf an der Grenze , nel Brandeburgo ai confini con la Polonia .

Sembra un film horror ma, purtroppo, è l'ennesimo caso di abusi che ha come protagonista una minorenne. Dopo i precedenti di cronaca nera: dalla storia di Natascha Kampusch, l'austriaca rapita nel 1998 per otto anni che riuscì a liberarsi fuggendo dal proprio rapitore che successivamente si suicidò buttandosi sotto a un treno in corsa. Fino al caso Fritzl, dove una donna austriaca, Elisabeth Fritzl, ha vissuto imprigionata per 24 anni (dall'età di 18 anni a quella di 42) in un bunker sotterraneo costruito dal padre, l'ingegnere Josef, nella cantina di casa. La donna, durante tutto il periodo di prigionia fu abusata sessualmente dando alla luce 7 figli.



L'ultima vittima è Fraziska, rapita dagli stessi genitori della casa famiglia a cui era stata affidata. I due, cinque mesi fa, avevano pure inscenato la ricerca della ragazza con tanto di lettera della tredicenne che motivava il suo allontanamento. I genitori sono, al momento, in custodia cautelare accusati di abuso, violenza sessuale, sottrazione di minore e sequestro di persona. La madre ha iniziato a collaborare con gli inquirenti ma per ora la procura non si è "sbottonata" con ulteriori particolari. Una cosa è certa: adesso Franziska è al sicuro, in un domicilio protetto.