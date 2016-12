Genova, una donna si uccide in mare insieme al suo cagnolino

Ha preferito far morire anche il suo cagnolino una donna serba che si è tolta la vita in mare, nella spiaggia di Nervi, Genova. Pur di non abbandonarlo alla sorte, ha preferito farlo morire con lei. Gli uomini della capitaneria di porto hanno trovato il corpo - su segnalazione del titolare di uno stabilimento balneare - da cui pendeva una borsa con il piccolo yorkshire. La donna ha spiegato tutto in un biglietto inserito nel collare dell'animale, dove si scusa per non essere riuscita a trovare nessuno a cui affidarlo.