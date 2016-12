Genova,tenta di strangolare moglie

Depresso per la morte della sorella, un cinquantaseienne ha tentato di strangolare la moglie e poi si è gettato nel vuoto dalla finestra di casa. L'uomo, che si è lanciato dal quinto piano, è ricoverato in condizioni disperate. E' successo nella mattina di domenica in un appartamento del Ponente di Genova. Il cinquantenne è indagato per tentato omicidio. La donna non ha riportato ferite gravi.