Genova, pipì per strada: 3mila euro di multa e daspo urbano

Oltre 3.000 euro di multa e daspo urbano per avere fatto pipì per strada. Protagonista un uomo, originario del Marocco di 31 anni, sottoposto all'allontanamento dal centro storico anche per ubriachezza molesta. Il 31enne è stato sorpreso dai carabinieri che hanno setacciato i vicoli nell'ambito dell'operazione Strade sicure.