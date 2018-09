Genova, parla il figlio di una delle vittime: "Vado avanti per papà"

E' passato un mese esatto dal crollo del ponte Morandi a Genova: una tragedia che ha spezzato la vita di 43 persone. Parenti e amici delle vittime non riescono ancora a trovare la pace, a rassegnarsi di aver perso i loro cari durante quel terribile incidente. "Vado avanti per mio padre - ha detto Cristian Donaggio , il figlio di una delle vittime - non riesco a pensare ad altro che a lui".

"Ho provato a immedesimarmi nei suoi ultimi istanti per capire cosa ha visto per l'ultima volta, cosa può aver pensato. Il tempo sicuramente aiuta, ma la rabbia rimane. Non si può morire così. Sto cercando di essere forte per lui, così come mi ha insegnato".