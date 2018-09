Genova, nonna Liliana tra gli sfollati: “Ho preso solo le ciabatte, è rimasto tutto in casa”

Liliana Morando ha 90 anni ed è tra le centinaia di persone che hanno perso la casa con il crollo del ponte Morandi a Genova. “Se viene freddo e pioggia io sono in ciabatte, scarpe non ne ho. E’ rimasto tutto là”, racconta con voce tremante, ai microfoni di Mattino Cinque, l’anziana che da 12 anni viveva in via Porro assieme alle due figlie Bruna e Orietta, in un palazzo che si trova esattamente sotto quel che resta del viadotto crollato. Dopo che entrambe le sorelle erano rimaste vedove avevano deciso di tornare ad abitare dove erano nate e cresciute, assieme alla loro mamma.



Questo fino a quella terribile mattina del 14 agosto. “Io sono ancora scombussolata”, racconta l’anziana quasi in lacrime. “Ho pensato fosse il terremoto e invece era andato giù il ponte. Chi l’avrebbe mai detto”, continua la signora Liliana che al momento è ospite di un amico in un piccolo appartamento, assieme alle figlie. Tutto quello che le donne sono riuscite a portare via dalla loro casa, dove al momento non si può rientrare per motivi di sicurezza, è stipato in una stanza: quel che resta di tre vite racchiuso in pochi metri quadrati.