Genova, la casa frontiera di Fina: dormo nella zona arancione, i figli nella rossa

La sala, il corridoio, l'ingresso del condominio e una camera sono arancioni; l'altra stanza da letto, il bagno e la cucina sono rossi. Sembra un gioco, magari uno di quelli con i disegni da colorare che si fanno da bambini, e invece non lo è: è la casa di Genova della signora Fina Scimone, via Porro 3. Dopo il crollo del ponte Morandi il suo appartamento è per metà agibile (la parte arancione) e per metà off limits (la zona rossa). "Questa è la mia cucina - dice ai microfoni di News Mediaset - posso stendere finché non cresce l'erba, ma se mi cade un calzino o un tovagliolo non posso andare a prenderlo, non mi fanno passare".