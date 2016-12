Genova, "Ho colpito 74 cugini": il vigile doriano che punisce a suon di multe

Ad accorgersene è stato, casualmente, un tifoso rossoblù che, sanzionato per aver parcheggiato il suo scooter sul marciapiedi di corso De Stefanis, ha cercato "solo per il gusto di vederlo in faccia" il nome del vigile che aveva firmato la contravvenzione arrivata a casa solo qualche giorno fa.



L'affermazione del vigile 'Domenica sera ho colpito 74 cugini' e l'annessa risposta del collega "Magari fratelli! Ti ricordo che hanno giocato le RUMENTE!" è quanto si presentano agli occhi del genoano Angelo Folli, 42 anni, che, dopo aver pagato la multa, decide di dar voce a tutta la sua indignazione: "E' vero, la mia moto a quell'ora non dava fastidio a nessuno, ma era in divieto di sosta, sul marciapiede insieme a decine di altre, come avviene ogni volta che c' è una partita a Marassi" - riporta il Secolo XIX - "Io sono convinto che quel vigile non abbia nemmeno perso tempo a compilare i verbali e li abbia solo fotografati col cellulare per poi compilarli con tutta calma a casa per fare prima, per "colpire" più volte".



Il dubbio che le multe siano frutto di una cattiveria tra tifosi può nascere ma, per quanto riguarda le modalità contestate dal motociclista, vanno fatte risalire a precise disposizioni del comando della polizia municipale, la quali prevedono che le sanzioni fuori dallo stadio vengano rilasciate senza la consueta "bolletta" onde evitare che migliaia di tifosi si trasformino in un' orda inferocita. Al vigile, quindi, non resta che contestare la troppa "leggerezza" mostrata in una simile situazione e forse l'essere un po' troppo di parte.