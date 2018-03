15 marzo 2018 13:52 Genova è severa: "Multato chi rovista nei cassonetti in cerca di cibo" La sanzione prevista è di 200 euro ma lʼassessore alla Sicurezza precisa: "Le persone in stato di bisogno saranno aiutate"

Una multa di 200 euro a chi sarà beccato mentre rovista nell'immondizia in cerca di cibo. E' la decisione che il comune di Genova ha preso per garantire decoro e pulizia nella città. Il provvedimento ha dato il via ad una polemica perché ad esser colpiti sono i più bisognosi. A calmare le acque è Stefano Garassino, assessore alla Sicurezza di Genova: "La applicheremo con criterio e con rispetto nei confronti delle persone indigenti".

La ratio del provvedimento è di natura igienica"Chi cerca cibo finisce per lasciare rifiuti a terra e questo è un richiamo per i ratti", commenta al Corriere della Sera, l'assessore alla Sicurezza. A chi accusa, poi, di speculare sopra i bisognosi, Garassino risponde: "Ci rendiamo perfettamente conto che, chi si riduce a procurarsi da mangiare in quel modo vive una situazione di disagio. E, infatti, in accordo con la polizia municipale, la regola verrà applicata 'cum grano salis", e con umanità. Le persone in stato di bisogno non saranno di certo multate, ma al contrario aiutate."