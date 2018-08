Genova,Di Maio: non mi fido di Autostrade, Fincantieri faccia ponte

"Autostrade, con un ritardo di dieci anni, si vanta di aver reso pubblica la convenzione. Non so cosa abbia pubblicato so che di quelli che dicevano che il ponte Morandi era sicuro e che non hanno adempiuto alle manutenzioni che dovevano fare non ci si può fidare". Lo scrive Luigi Di Maio su Facebook secondo cui a ricostruire il ponte "dovrà essere un'azienda di Stato come Fincantieri" che userà i cantieri di Genova dando lavoro locale.