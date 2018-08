Genova, crollo ponte: lunedì consegna dei primi alloggi agli sfollati

Genova, i palazzi sgomberati sotto il ponte Morandi LaPresse 1 di 33 LaPresse 2 di 33 LaPresse 3 di 33 LaPresse 4 di 33 LaPresse 5 di 33 LaPresse 6 di 33 LaPresse 7 di 33 LaPresse 8 di 33 LaPresse 9 di 33 LaPresse 10 di 33 LaPresse 11 di 33 LaPresse 12 di 33 LaPresse 13 di 33 LaPresse 14 di 33 LaPresse 15 di 33 LaPresse 16 di 33 LaPresse 17 di 33 LaPresse 18 di 33 LaPresse 19 di 33 LaPresse 20 di 33 LaPresse 21 di 33 LaPresse 22 di 33 LaPresse 23 di 33 LaPresse 24 di 33 LaPresse 25 di 33 LaPresse 26 di 33 LaPresse 27 di 33 LaPresse 28 di 33 LaPresse 29 di 33 LaPresse 30 di 33 LaPresse 31 di 33 LaPresse 32 di 33 LaPresse 33 di 33 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Si sono concluse intanto le operazioni di ricerca e recupero delle vittime del crollo del ponte Morandi di Genova. I vigili del fuoco, dopo 24 ore di lavoro, hanno infatti terminato l'intervento per recuperare la famiglia Cecala, il papà Cristian, la mamma Dawna e la piccola Kristal. Terminate le ricerche dei dispersi, i vigili del fuoco continuano però ad operare tra le macerie del ponte per mettere in sicurezza l'area e bonificare tutte le zone.