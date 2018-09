Genova, crollo del ponte Morandi: la storia di una sopravvissuta

Un miracolo. Non usa altre parole Valentina Galbusera per descrivere cosa è successo il 14 agosto scorso. La donna, medico al centro trasfusionale dell'ospedale Villa Scassi di Genova, si trovava sul Ponte Morandi al momento della tragedia e racconta al microfono di Gerardo Greco -durante la puntata di giovedì sera di W l’Italia- la sua surreale esperienza: “Ho visto i due piloni rompersi e sbriciolarsi sul ponte e ho iniziato a sentire tremare la strada”. Ma Valentina ha avuto fortuna e un angelo custode: “Un ragazzo è sceso dalla macchina e mi ha intimato di fermarmi. Gli devo la vita”. Gli strascichi di quel giorno, però, si fanno ancora sentire e i pensieri vanno alle 43 vittime del disastro: “Ogni tanto mi sento in colpa e penso: ‘Perché loro sono morti e io no?”