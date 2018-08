Crolla ponte sull'autostrada A10 a Genova: almeno 11 morti e 7 feriti gravi

"Tutto il governo, in particolare il ministro dei trasporti Danilo Toninelli, sta seguendo con attenzione quanto sta succedendo a Genova". Lo scrive in un post il vicepremier e ministro Luigi Di Maio. "È una tragedia immane - prosegue il vicepremier -. I soccorritori sono incessantemente al lavoro e li ringrazio per il loro impegno. Mi sto recando sul posto perché lo Stato, in questo momento, deve far sentire la sua vicinanza ed essere accanto prima di tutto alle famiglie delle vittime".