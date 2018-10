Genova, Cda di Autostrade: demolire e ricostruire il ponte in 9 mesi

Il Cda di Autostrade per l'Italia, "ritenendo essenziale l'obiettivo di ripristinare nel minor tempo possibile il viadotto Polcevera, ha inviato al Commissario il progetto per la ricostruzione elaborato dalla società, in adempimento delle previsioni di convenzione". Il progetto prevede "demolizione e ricostruzione del ponte da realizzarsi in nove mesi" dalla approvazione e dalla disponibilità delle aree.