Genova, auto si ribalta sull'A26: un morto e tre feriti

Una persona è morta e altre tre sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto sull'autostrada A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, nel tratto compreso tra l'allacciamento con la diramazione per l'A7 e Alessandria Sud. Lo comunica Autostrade per l'Italia, precisando che la vettura si è ribaltata dopo che il conducente ne aveva perso il controllo. Sul posto sono intervenuti soccorsi, vigili del fuoco e polizia.