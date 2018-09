Genova, a un mese dal crollo nasce il figlio di un sopravvissuto

Lo scorso 14 agosto Gianluca Ardini ha visto in faccia la morte: stava percorrendo il viadotto Morandi quando il ponte è crollato sotto di lui lasciandolo precipitare nel vuoto. Gianluca è rimasto 4 ore appeso a testa in giù all'interno del suo camion ridotto in lamiere, ma è sopravvissuto. Oggi, a un mese di distanza dalla tragedia di Genova, il 29enne saluta una nuova vita: alle 23.59, un minuto prima della ricorrenza mensile del crollo, è nato suo figlio Pietro.

Il piccolo Pietro porta con sé un miracolo: la vita come antidoto alla morte, quella delle 43 vittime del crollo del ponte. E' stato anche il pensiero del bimbo in arrivo a tenere in vita Gianluca, camionista, originario di La Spezia, ma genovese d’adozione. "Mi ha aiutato a sopravvivere", ha detto più volte dal reparto di ortopedia del Policlinico San Martino dove è ancora ricoverato. Lo riporta il Secolo XIX.



L’ha ripetuto persino al presidente Sergio Mattarella che è andato a visitarlo all’ospedale pochi giorni dopo il disastro: "Non potevo morire, dovevo resistere, dovevo farlo per lui". Il 29enne è in via di guarigione e presto potrà abbracciare suo figlio nato come un regalo pochi minuti prima della ricorrenza della tragedia per ricordare ai genitori e all'Italia intera che nonostante tutto la vita continua.