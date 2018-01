Genova, 16enne morta per ecstasy: pm chiede oltre 8 anni per amico

Adele De Vincenzi, 16 anni, era morta a luglio per strada a Genova, stroncata da una dose letale di ecstasy. Adesso il pubblico ministero chiede per Gabriele Rigotti, 19 anni, amico della ragazzina, una condanna a otto anni e otto mesi per spaccio e morte come conseguenza di altro reato. Il gup ha rinviato la decisione all'udienza del 5 febbraio, quando con ogni probabilità verrà letta la sentenza con rito abbreviato.