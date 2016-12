Gelo e neve a bassa quota sul Centronord Imbiancata anche Milano, nessun disagio

22:06 - L'ondata di freddo annunciata per fine anno sull'Italia ha fatto sentire già i suoi primi effetti. A Milano prima nevicata dell'anno, ma l'evento era atteso ed il Comune ha da venerdì sera allertato sia i servizi per i senzatetto sia i mezzi spazzaneve dell'Amsa. Neve e temperature sottozero anche a quote collinari in Molise. Imbiancata pure Campobasso.

Fiocchi in Veneto - La neve è arrivata anche a Verona, dove i primi fiocchi sono caduti anche in pianura, più abbondanti sui monti Lessini, cogliendo di sorpresa i tanti turisti che in questo ponte natalizio visitano la città. La precipitazione nevosa non ha risparmiato il Vicentino, con fiocchi grandi e fitti, e tutta la zona collinare, la Pedemontana berica, Asiago e le località montane. Nel capoluogo altopianese, preso d'assalto in questi giorni da turisti e vacanzieri, sono entrati in funzione i mezzi spargisale.



La situazione in Valle D'Aosta - Neve anche in Valle D'Aosta: nella Val Ferret, a Courmayeur, sono oltre 50 i centimetri cumulati, come ai 2mila metri a Gressoney-Saint-Jean. A La Thuile ci sono oltre 60 centimetri, a Breuil-Cervinia 40, a Pila (Leissé) 80, a Cogne (Lillaz) 10, al colle del Gran San Bernardo 100 e a quota 2.400, a Gressoney-La-Trinité, 140.



Imbiancata la Lombardia - Neve su tutta la Lombardia: dal Pavese al Mantovano, passando per Brescia e Bergamo. Nelle prossime ore saranno possibili ulteriore nevicate nella zona del mantovano e in montagna al confine con la Svizzera.



In Piemonte neve anche a Torino - Neve a bassa quota anche in Piemonte, dove con il forte calo delle temperature. Qualche fiocco anche su Torino. Le precipitazioni dovrebbero però attenuarsi, secondo le previsioni dell'Arpa, già nelle prossime ore.



Fiocchi su Bologna - Neve anche su Bologna. Imbiancati i tetti della città, gli alberi e le auto parcheggiate ai bordi delle strade. Sulla sede stradale i fiocchi di neve sono piuttosto "bagnati" e non hanno attaccato: la circolazione risulta regolare. Fiocchi sono caduti, debolmente, anche su Modena e Reggio Emilia.

Code per neve sull'A1 - Nevica su circa 400 chilometri di rete di Autostrade per l'Italia, lungo i quali sono operativi oltre 500 mezzi spargisale e sgombraneve. Le precipitazioni stanno interessando, con forte intensità, soprattutto l'A1 nel tratto compreso tra Rioveggio e Calenzano. Per circa un'ora il traffico in direzione sud è rimasto bloccato a causa di due mezzi pesanti fermi.



Prima neve dell'inverno a Trento - Prima nevicata dell'inverno a Trento. In città e nel fondovalle sono caduti già alcuni centimetri di neve. Più intense le nevicate in quota. L'arrivo della neve coincide con la prima ondata di turisti di Capodanno che hanno intasato l'Autostrada del Brennero diretti verso le località sciistiche.