Gelo e forte vento fino a Capodanno Palermo e il Sud aspettano la neve

11:23 - Ultimi giorni dell'anno all'insegna del freddo su tutta la Penisola. Aria gelida di origine artica, presente sulla Russia, viaggia in direzione della nostra Penisola. Le regioni più esposte sono quelle del versante adriatico. Tra martedì e mercoledì l'afflusso di aria fredda investirà anche l’estremo Sud e le Isole: la neve potrà raggiungere anche Crotone, Taranto, Palermo e Messina. Al Nord le temperature minime potranno toccare i -10 gradi.

Lunedì di sole e gelo al Nord - Giornata con cielo sereno o poco nuvoloso al Nord, su regioni centrali tirreniche e fascia costiera della Campania. Debole neve fino a quote molto basse su Marche, Abruzzo, Molise, Puglia centro-settentrionale e Appennino campano. Piogge sparse su bassa Calabria e nord della Sicilia.



Nel pomeriggio le precipitazioni si concentreranno tra il sud della Calabria e il nord della Sicilia anche sottoforma di rovesci e isolati temporali con neve sui rilievi fino 800 metri. In serata verrà coinvolta anche la Sicilia orientale. Cessano invece i fenomeni sulle regioni adriatiche dove però torneranno nella notte con nevicate fin sulle coste di Romagna, Marche e Abruzzo. Tra sera e notte qualche spruzzata di neve anche in Alto Adige.



Temperature in generale calo. Molto vento nelle Alpi e al Centrosud per venti settentrionali, a tratti ventoso anche su Liguria e regioni di Nordovest.



Martedì di grande gelo - Martedì si intensificherà l’afflusso di aria molto fredda di origine artica continentale proveniente dalla Russia. Il nucleo gelido di questa massa d’aria avrà come obiettivo prima l’Adriatico poi il Sud. Il freddo si intensificherà comunque in tutto il Paese.



Dalle Marche al centro-nord della Puglia, in Irpinia e Basilicata, cielo irregolarmente nuvoloso, con rovesci di neve sparsi e intermittenti fino al livello del mare. Le precipitazioni potranno risultare un po’ più consistenti e continue tra il sud delle Marche e il Molise.



Occasionali rovesci, nevosi a quote molto basse, anche su nord-est della Calabria, Sardegna nord-orientale. Rovesci e temporali nel nord della Sicilia, specie dal pomeriggio, in estensione in serata anche al centro e all’est dell’Isola e al sud della Calabria. In queste zone nevicherà fino a quote molto basse, 300-400 metri, ma dalla sera la quota neve si abbasserà ulteriormente tanto che nel settore tirrenico di Sicilia e bassa Calabria non si escludono rovesci o temporali di neve fin quasi a livello del mare. Dalla sera di martedì fiocchi di neve potrebbero vedersi a Palermo e Messina. L’evento sarebbe eccezionale perché l’ultima nevicata sulla città di Palermo risale al gennaio 1999.



Nel resto del Paese cielo in prevalenza poco nuvoloso; nella seconda parte della giornata qualche annuvolamento più esteso nelle Alpi e nelle regioni di Nordest con qualche spruzzata di neve nei settori alpini orientali di confine.



Temperature ovunque in ulteriore calo. Minime diffusamente sottozero: previsti ad esempio -10 gradi per Aosta, -7 gradi per Campobasso, -6 gradi a Cuneo, Milano, L’Aquila.



La notte di San Silvestro - Mercoledì ancora nevicate sparse sulle regioni adriatiche, dalle Marche fino al nord della Puglia, più isolate sull’Appennino campano e in Basilicata. Neve a bassa quota anche sulla Sardegna orientale e nel nord-est della Calabria. Rovesci nevosi ancora sul nord della Sicilia, fin lungo le coste specie in mattinata. Situazione tranquilla al Nord, sulle regioni tirreniche centrali e fascia costiera della Campania. Temperature gelide e venti ancora forti, a tratti burrascosi nord-orientali.



La notte che ci porterà nel 2015 sarà gelida in tutta Italia e ancora molto ventosa al Centrosud, in Liguria e sull’alto Adriatico. I fenomeni si attenueranno sui versanti adriatici, più sfortunate saranno Calabria, Sicilia e Sardegna orientale dove insisteranno i fenomeni anche localmente intensi nel nord e nell’est della Sicilia con nevicate a quote collinari.



Addio gelo col nuovo anno - Con i primi giorni dell’anno l’ondata di freddo andrà rapidamente esaurendosi a partire dal Nord e probabilmente tornerà ad espandersi sull’Italia l’Anticiclone delle Azzorre.