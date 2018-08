Gela: bagnino eroe salva bimba, padre e nonno che stavano per annegare

Un pomeriggio in spiaggia rischiava di trasformarsi in tragedia a Gela, in provincia di Caltanissetta, dove una bambina di 11 anni, suo padre di 45 e suo nonno ultra 60enne hanno rischiato di annegare. I tre si erano buttati in acqua nonostante la bandiera rossa e le proibitive condizioni meteo. Ma grazie alla prontezza di riflessi del bagnino di salvataggio, Simone Iudica, è stato evitato il peggio. Il giovane ha salvato per prima la bimba per poi portare in salvo i due uomini. Il rapido intervento gli è valso l'appellativo di "bagnino eroe".