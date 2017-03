Gdf: nel 2016 scoperti appalti pubblici irregolari per 3,4 miliardi di euro

Sempre nel 2016, le Fiamme Gialle hanno scoperto oltre 19mila lavoratori in nero o irregolari. Dai dati risulta infatti che 4.629 datori di lavoro hanno impiegato 10.449 individui in "nero" e 8.766 lavoratori irregolari. Nell'arco di un anno di attività, la guardia di finanza ha effettuato complessivamente un milione di interventi.



Sequestrati ai clan beni per 2,6 miliardi - Beni per 2,6 miliardi di euro e 281 aziende sottratti alle cosche: è questo il "bottino" recuperato lo scorso anno dalle Fiamme Gialle alla criminalità organizzata. Nel corso dell'anno i finanzieri hanno anche sequestrato 180 milioni di prodotti illegali perché contraffatti, piratati o pericolosi, per un valore complessivo di 2,4 miliardi di euro.