Gdf: nel 2016 scoperti appalti pubblici irregolari per 3,4 miliardi di euro. Danni allo Stato per 5,3 mld

Sempre nel 2016, le Fiamme Gialle hanno scoperto oltre 19mila lavoratori in nero o irregolari. Dai dati risulta infatti che 4.629 datori di lavoro hanno impiegato 10.449 individui in "nero" e 8.766 lavoratori irregolari. Nell'arco di un anno di attività, la guardia di finanza ha effettuato complessivamente un milione di interventi.



Sequestrati ai clan beni per 2,6 miliardi - Beni per 2,6 miliardi di euro e 281 aziende sottratti alle cosche: è questo il "bottino" recuperato lo scorso anno dalle Fiamme Gialle alla criminalità organizzata. Nel corso dell'anno i finanzieri hanno anche sequestrato 180 milioni di prodotti illegali perché contraffatti, piratati o pericolosi, per un valore complessivo di 2,4 miliardi di euro.



Da truffe e sprechi danni allo Stato per 5,3 mld - Gli sprechi nella pubblica amministrazione e l'irregolare gestione dei fondi pubblici hanno provocato nel 2016 un danno all'erario dello Stato pari a oltre 5,3 miliardi, oltre un miliardo e 300 milioni in più dell'anno precedente, quando il danno patrimoniale ammontava a 4 miliardi. Il dato è contenuto nel Rapporto annuale della Guardia di Finanza ed è il frutto di 2.058 accertamenti svolti su delega della Corte dei Conti. Complessivamente sono stati segnalati alla magistratura contabile 8.067 soggetti.



Oltre 8mila gli evasori totali - Sono 8.343 gli evasori totali, vale a dire persone che, pur svolgendo attività che produce reddito sono risultate completamente sconosciute al fisco, scoperte dalla Guardia di Finanza nel 2016.