Gdf: appalti irregolari per 600 mln

Nei primi cinque mesi del 2015 sono stati assegnati con procedure irregolari appalti pubblici per 591 milioni. Il dato è stato reso noto dalla Guardia di Finanza che ha denunciato 444 soggetti per reati in materia di appalti e arrestati 45. Nei primi cinque mesi dell'anno, inoltre l'ammontare dei redditi evasi all'estero è aumentato del 72% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.