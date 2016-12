12 settembre 2015 Gassman contro i romani: "La strada che ho pulito è già sporca" Lʼattore, promotore della campagna #Romasonoio, dà soprattutto la colpa a un’assenza di senso civico tra gli abitanti: “La città viene indicata come un luogo dove tutto è permesso"

Sono passate solo un paio di settimane da quando Alessandro Gassman, munito di ramazza, era sceso in strada per pulire il vicolo della sua casa romana. Ma la situazione è già tornata come prima. Dimenticati i complimenti, le congratulazioni su Twitter. Tutto è di nuovo sporco, già da "dopo neanche tre giorni”. E la colpa, manco a dirlo, è "soprattutto dei romani, o meglio, di coloro che abitano a Roma e che non sempre sono nativi".

Responsabilità, quindi, che non vanno attribuite soltanto all'amministrazione comunale o all'Ama, l'azienda che gestisce i rifiuti, ma soprattutto a un'assenza di senso civico: “La città viene indicata come un luogo dove tutto è permesso -rivela l'attore in un'intervista al Corriere della Sera- Se uno trovasse pulito e ordinato, ci penserebbe due volte a comportarsi in maniera scorretta".